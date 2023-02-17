Франція передала Україні новітні ПТРК Akeron. Фото: Мілітарний

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Франція передала Україні протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron.

Країна-союзник передала Україні неназвану кількість протитанкових ракетних комплексів і ракет до них. Інформацію про те, що українські Сили оборони отримали цю зброю, оприлюднили вже постфактум. Про це заявив віце-президент Комісії з національної оборони та Збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо, повідомляє Opexnews.

Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ Caesar, зенітно-ракетні комплекси Mistral та надіслані Akeron добре виконують свої завдання, — зазначив він.

Як відомо, Akeron MP — це французька протитанкова керована ракета система п’ятого покоління, яка була розроблена компанією MBDA France. ПТРК працює з режимами «вистрілив-забув», також присутнє командне наведення. Система також інтегрує сторонню цілевказівку для сценаріїв стрільби з закритих позицій за допомогою фіксації після запуску для прямої видимості (NLOS) використання.

Керованою ракетою можуть бути озброєні як піхотинці, також її можна встановлювати на бойові машини. Дальність ураження становить до 5 км.

Армія Франції отримала «Акерон» у 2017 році, ця ПТРК призначена замінити протитанкові ракетні комплекси MILAN та FGM-148 Javelin виробництва США.

Нагадаємо, на початку лютого США оголосили новий пакет військової допомоги на загальну суму 2,2 млрд дол. Україні передадуть ракети великої дальності для HIMARS (GLSDB із дальністю до 150 км). У Пентагоні упевнені, що ці ракети дозволять Україні проводити операції для захисту власної країни та повернення суверенної території.

Джерело: Opexnews