Понад 100 танків Leopard відправлять Україні три країни Європи. Фото:

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Важкі танки Leopard передадуть Україні Нідерланди, Німеччина й Данія.

Загалом українські Збройні сили отримають від цих трьох європейських країн понад 100 танків. Про це 17 лютого заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на прес-конференції після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Відео заходу опублікувала прес-служба глави держави.

Разом із Німеччиною та Данією ми надамо сотню танків Leopard, а також разом із США та Німеччиною ми надамо Україні системи ППО Patriot, — зазначив він.

За словами Рютте, Нідерланди роблять відчутний внесок у постачання «Леопардів», забезпечують необхідну комплектацію та тренування екіпажів. Також нідерландський прем'єр наголосив, що необхідно робити все необхідне для того, щоб українці змогли захиститися від російської агресії.

При цьому невідомо, коли саме Україна отримає танки німецького виробництва, однак нідерландська сторона обіцяє зробити це якнайшвидше.

Нагадаємо, днями міністр оборони ФРН Борис Пісторіус після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі заявив, що західні союзники намагаються зібрати два повних батальйони танків Leopard 2 для відправки в Україну, як і обіцяли. Однак агентство Bloomberg пише, що досягнути необхідної кількості танків буде важко, бо лише Німеччина та Португалія взяли на себе зобов’язання відправити Leopard 2 у сучасній версії A6.