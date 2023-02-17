НАБУ та САП повідомили про підозру Наталії Королевській. Фото:

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Наталія Королевська, народний депутат від забороненої «Опозиційної платформи — За життя», отримала підозру.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює парламентаря за ч. 1 ст. 366−2 (недостовірне декларування) Кримінального кодексу України. Вона не вказала інформацію про нерухоме майно в декларації за 2020 рік. Про це 17 лютого повідомила прес-служба НАБУ.

Слідчі встановили, що тоді нардеп не задекларувала дві ділянки в Обухівському районі Київської області загальною площею 0,8 га і вартістю понад 2,5 млн грн. Також вона «забула» вказати у декларації будинок та ділянку в московській області росії на суму майже 1,8 млн грн.

Правоохоронці повідомляють, що загалом народний депутат не задекларувала нерухомість на суму понад 4,315 млн грн. Де зараз перебуває нардеп, невідомо.

В Антикорупційному бюро додали, що оскільки місцеперебування нардепа не встановлене, про підозру їй повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 (вручення письмового повідомлення про підозру) КПК України. Тобто електронною поштою тощо.

Нагадаємо, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод вирішили скласти мандати. Голова Верховної Ради вже отримав заяви нардепів від ОПЗЖ.