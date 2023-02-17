Володимир Зеленський заявив, що для України знімається табу щодо постачання далекобійних ракет. Фото:

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Україна робить все можливе для того, щоб Сили оборони отримали ще краще озброєння.

Зокрема, це стосується й далекобійних ракет. А у спілкуванні з країнами-партнерами вже знімається табу щодо постачання Україні такого виду зброї. Крім того, останні тижні триває певний дипломатичний марафон, під час якого ведуться перемовини з представниками різних країн. Про це 17 лютого український президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зведенні.

Вже створена танкова коаліція, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є здобутки у посиленні нашої артилерії й вже світ почув наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції, — зазначив він.

Також український лідер обговорював дане питання і під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марк Рютте. Переговори у цьому руслі продовжаться й наступного тижня.

Нагадаємо, на початку лютого США оголосили новий пакет військової допомоги на загальну суму 2,2 млрд дол., до якого увійдуть ракети великої дальності для HIMARS — GLSDB із дальністю до 150 км.

Однак діалог щодо постачання Україні далекобійних ракет ATACMS ще триває. Видання Politico із посиланням на джерела у Пентагоні повідомило, що перекидання ATACMS на поле бою в Україні призведе до скорочення американських запасів і зашкодить готовності Збройних сил США до майбутніх воєн.