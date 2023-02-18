Раптові кадрові перестановки у військовому командуванні росії пояснили в ISW

шойгу знову здійснив кадрові перестановки. Фото:

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Кадрові перестановки у командуванні військових округів Росії спрямовані на те, щоб згладити попередні провали генералів в Україні.

Крім того, зміною командування кремль хоче зменшити напруженість між міноборони росії та засновником пвк «вагнера» євгеном пригожиним. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 18 лютого.

Як відомо, російське оборонне відомство 18 лютого підтвердило, що призначило командувачем центрального військового округу (цво) генерал-лейтенанта андрія мордвічева і що раніше призначило командувачем південного військового округу (пво) генерал-полковника сергія кузовлєва, західним військовим округом (зво) генерал-лейтенанта євгена никифорова та генерал-лейтенанта рустама мурадова командувачем східного військового округу (сво).

Експерти вважають, що формалізація командувачів військових округів, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на дистанцію армії рф від минулих невдач і підготувати їх до нового великомасштабного наступу в Україні. Також таким чином агресор хоче чіткіше розмежувати зони відповідальності кожного військового округу в Україні.

У звіті ISW вказується, що призначали командувачами військових округів осіб, які нейтральні у боротьбі між засновником пвк «вагнера» євгеном мригожиним та міністром оборони сергієм шойгу. Таким чином москва хоче не лише заспокоїти обидві сторони, а й у разі майбутніх невдач в Україні мати потенційних «цапів-відбувайлів».

Також аналітики вважають, що пригожин, ймовірно, розгорнув посилену інформаційну кампанію проти шойгу у відповідь на його можливу роль у перешкоджанні продовженню кампанії з вербування ув’язнених, а також на загальне зниження впливу пвк «вагнера».

Також у звіті йдеться про те, що падіння популярності пригожина, ймовірно, обмежують оперативні можливості «вагнерівців» в Україні.

Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни дійшли висновку, що російський диктатор володимир путін використав «вагнерівців» у важкий для регулярної армії час, але ніколи не збирався робити кроки назустріч пригожину у його бажанні отримати додатковий вплив.