ЗСУ за добу знищили понад 1 тис. окупантів. Фото:

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Ракурс

Військові втрати росії в 2023 році зростають чи не з кожним днем.

Так, за минулу добу, 17 лютого, українські військові ліквідували 1 тис. 10 ворожих солдатів, офіцерів та найманців. Було спалено п’ять танків, 13 БТР та БМП, чотири артсистеми, дві РСЗВ, дві системи ППО, дев’ять машин, дві одиниці спецтехніки. Також було збито три безпілотники. Про це 18 лютого повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 лютого 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 142 тис. 270 (+1 тис. 10) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 303 (+5) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 533 (+13) од,

артилерійських систем — 2 тис. 326 (+4) од,

РСЗВ — 469 (+2) од,

засоби ППО — 243 (+2) од,

літаків — 298 (+0) од,

гелікоптерів — 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 16 (+3),

крилаті ракети — 871 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 196 (+9) од,

спеціальна техніка — 223 (+2).

Нагадаємо, ЗМІ встановили, що під час останніх 14 днів кількість підтверджених втрат у п’ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри, що може свідчити про наступ, який росія почала на Донбасі.