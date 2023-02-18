ПВК «Вагнера» втратила в Україні понад 30 тис. найманців. Фото:

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Приватна військова компанія «Вагнер» втратила в Україні з початку повномасштабного вторгнення понад 30 тис. найманців.

Кількість втрат рахується вбитими та пораненими. З понад 30 тис. «вагнерівців» загинули близько 9 тис., а близько половини з цих 9 тис. були ліквідовані з середини грудня. Близько 90% найманців, які загинули у грудні, були завербовані в російських в’язницях. Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Вони поводяться зі своїми новобранцями, переважно засудженими, як з гарматним м’ясом, кидаючи їх, у буквальному сенсі, в м’ясорубку. Він (просто вирвав їх із в’язниць і кинув на поле бою без підготовки, без екіпіровки, без організаційного командування, просто кинув у бій, — розповів він про тактику ПВК «Вагнера».

За словами Кірбі, нещодавно пвк євгена пригожина втратила велику кількість живої сили у боях за Бахмут. Однак після посилення боїв за останні кілька днів окупанти досягли «поступових успіхів» у Бахмуті та навколо нього.

Американська розвідка поки не взялася прогнозувати, чи зможуть росіяни прорватися у місто. Речник Білого дому наголосив, що Бахмут не має «реальної стратегічної цінності», а тому ЗСУ збережуть свої сильні оборонні лінії на Донбасі.

Нагадаємо, у лютому поблизу окупованого Луганська знайшли поховання найманців «ПВК Вагнера». Жителі селища Кіровка виявили десятки могил чоловіків, які ніхто не відвідує, і ніхто з похованих їм не знайомий.

Джерело: CNN