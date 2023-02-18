Наслідки ракетного удару по Хмельницькому. Фото:

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Російський ракетний удар по Хмельницькому призвів до руйнувань та поранень серед місцевих мешканців.

В обласному центрі пошкоджені три навчальних заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків, є поранені. Десь півтисячі вікон і балконів знищено, пошкоджено частину техніки, один приватний транспортний засіб. Про це міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив в ефірі національного телемарафону.

Також він зазначив, що поранення дістали двоє цивільних, але їхньому життю нічого не загрожує. Наразі на місці прильотів працюють комунальні служби та ДСНС, усуваються наслідки атаки.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря. Сили ППО знищили дві ворожі ракети.

Крім того, під час сьогоднішньої ракетної атаки дві російські ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС. В «Енергоатомі» заявили, що вони пролетіли небезпечно близько до ядерного об'єкту — загроза поцілити в реактор із можливими наслідками ядерної катастрофи знову була високою.

Нагадаємо, країна-агресор росія вранці 18 лютого запустила низку крилатих ракет «Калібр» по Україні. Зокрема, ракетами ворог вдарив по Хмельницькому. У самому місті прогриміли два вибухи.