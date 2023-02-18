Кадри наслідків обстрілу Хмельницького показала ОВА. Фото: Сергій Гамалій

https://racurs.ua/ua/n180070-kadry-naslidkiv-obstrilu-hmelnyckogo-pokazala-ova-foto.html

Ракурс

Російські окупанти 18 лютого завдали ракетного удару по Хмельницькому.

Обласний центр ворог атакував двома крилатими ракетами «Калібр», які запустив із носіїв у Чорному морі. На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту. Про це голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив у Telegram.

За його словами, вибуховою хвилею були пошкоджені цивільні будинки, три навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів. До лікарні за медичною допомогою звернулися двоє цивільних — чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, знаходився у маршрутці. Стан поранених стабільний.

Воєнний журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram опублікував кадри наслідків ракетного удару по Хмельницькому. На відео можна побачити вибиті шибки у багатоповерхівці.

Нагадаємо, 18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря. Сили ППО знищили дві ворожі ракети.

Ще дві ракети вдарили по Хмельницькому. В обласному центрі пошкоджені три навчальних заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків. Приблизно 500 вікон і балконів було знищено.