Через підозру в шпигунстві Нідерланди висилають із країни російських дипломатів

Нідерланди висилають з країни низку російських дипломатів.

Це обумовлено тим, що росія намагається таємно влаштувати в країні офіцерів розвідки як дипломатів і відмовляється видавати візи власне нідерландським дипломатам.

Окрім того, генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі доведеться тимчасово закрити через брак персоналу.

Нідерландський уряд також вирішив, що російське торговельне представництво в Амстердамі має бути закрите.

У російському посольстві в Гаазі може працювати не більше дипломатів, ніж у посольстві Нідерландів у Москві. Тому низці російських дипломатів доведеться залишити Нідерланди, — повідомили у МЗС.

Дипломати з рф мають залишити країну протягом двох тижнів. Торгпредставництво припинить роботу з 21 лютого.