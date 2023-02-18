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Через підозру в шпигунстві Нідерланди висилають із країни російських дипломатів
Через підозру в шпигунстві Нідерланди висилають із країни російських дипломатівhttps://racurs.ua/ua/n180084-cherez-pidozru-v-shpygunstvi-niderlandy-vysylaut-iz-krayiny-rosiyskyh-dyplomativ.htmlРакурс
Нідерланди висилають з країни низку російських дипломатів.
Це обумовлено тим, що росія намагається таємно влаштувати в країні офіцерів розвідки як дипломатів і відмовляється видавати візи власне нідерландським дипломатам.
Окрім того, генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі доведеться тимчасово закрити через брак персоналу.
Нідерландський уряд також вирішив, що російське торговельне представництво в Амстердамі має бути закрите.
У російському посольстві в Гаазі може працювати не більше дипломатів, ніж у посольстві Нідерландів у Москві. Тому низці російських дипломатів доведеться залишити Нідерланди, — повідомили у МЗС.
Дипломати з рф мають залишити країну протягом двох тижнів. Торгпредставництво припинить роботу з 21 лютого.
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