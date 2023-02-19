Як COVID-19 впливає на подальшу роботу серця, встановили учені

Захворювання COVID-19 може мати негативні наслідки для серця, фото:

https://racurs.ua/ua/n180093-yak-covid-19-vplyvaie-na-podalshu-robotu-sercya-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Захворювання на COVID-19 може спричинити потенційно небезпечні для життя проблеми з серцем.

Це встановили результати дослідження, проведеного групою американських вчених з Колумбійського університету, повідомляє видання EurekAlert.

Так, учені встановили, що люди з COVID-19:

на 55% частіше страждають від серйозних несприятливих серцево-судинних подій, включаючи серцевий напад, інсульт та смерть, ніж ті, хто не хворіє на COVID-19;

частіше мають інші проблеми з серцем, такі як аритмії (порушення серцевого ритму) та міокардит (запалення серцевого м’яза).

Подальше дослідження показало, що у тканинах серця пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 спостерігаються:

збільшення окислювального стресу (шкідливе виробництво нестабільних молекул) і сигнали запалення, а також зміни в кальцієвих каналах (іонні канали, які пропускають іони кальцію через ліпідні мембрани живих організмів);

несприятливі зміни в білку RyR2, який відповідає за регулювання рівня іонів кальцію в серці.

Серцевий м’яз, як і всі м’язові клітини, потребує іонів кальцію для скорочення. Серцева система управління іонами кальцію необхідна для скоординованих скорочень передсердь і шлуночків, які перекачують кров по всьому тілу. Коли рівень кальцію в серці порушується, це може спричинити аритмію або серцеву недостатність, — наголошується в статті.

Щоб підтвердити виявлені закономірності, учені у подальших дослідах використовували мишу, інфіковану COVID-19. В результаті дослідники зафіксували такі ж негативні наслідки, які спостерігаються в серцях людей, інфікованих COVID-19.

Чим більше ви знаєте про певні аспекти захворювання, тим більша ймовірність того, що ви зможете покращити догляд за пацієнтами. А лікарі повинні знати про зміни в серці, пов’язані з інфекцією COVID-19, і шукати їх, — наголошують учені.

Джерело: EurekAlert