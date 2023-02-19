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Ракурс
Рашисти намагаються нав’язати молоді ідеологію « руського міра», фото: texty.org.ua

На Запоріжжі окупанти намагаються завербувати дітей до «руського міру» — Федоров

19 лют 2023, 13:47
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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області намагаються завербувати дітей до «руського міру».





Для цього вони навіть створили ілюзію вибору — відкрили близько 10 молодіжних організацій і агітують школярів та студентів вступити в одну із них. Про це в ефірі телемарафону розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Проте «різні» організації мають одну мету — пропаганда «великої росії» та промивання мізків дітям. А добровільний вибір насправді є примусом: або обираєш будь-яку, або застосують санкції, — наголошує Федоров.

Мер Мелітополя зазначає, що рашисти використовують дітей на окупованих територіях для святкування своєї чергової сакральної дати — 23 лютого.

При цьому маразм окупантів стукає із дна. Окрім вже традиційного листа російському солдату школярів змусили зібрати посилку зі спідньою білизною для орків, — наголошує Федоров. — Це вже навіть не зомбування, а відкрите знущання над нашими дітьми.

Джерело: Ракурс


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