Рашисти намагаються нав’язати молоді ідеологію « руського міра», фото: texty.org.ua

https://racurs.ua/ua/n180097-na-zaporijji-okupanty-namagautsya-zaverbuvaty-ditey-do-ruskogo-miru-fedorov.html

Ракурс

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області намагаються завербувати дітей до «руського міру».

Для цього вони навіть створили ілюзію вибору — відкрили близько 10 молодіжних організацій і агітують школярів та студентів вступити в одну із них. Про це в ефірі телемарафону розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Проте «різні» організації мають одну мету — пропаганда «великої росії» та промивання мізків дітям. А добровільний вибір насправді є примусом: або обираєш будь-яку, або застосують санкції, — наголошує Федоров.

Мер Мелітополя зазначає, що рашисти використовують дітей на окупованих територіях для святкування своєї чергової сакральної дати — 23 лютого.