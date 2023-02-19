Ентоні Блінкен попередив КНР про серйозні наслідки. Фото:

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Китайська народна республіка зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати росії зброю для війни проти України.

У Вашингтоні «дуже стурбовані» тим, що Пекін не виключає надання летальної підтримки країні-агресору. Про це Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив за підсумками переговорів із китайським колегою Ван І, повідомляє телеканал Sky News.

Ми дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки росії в її агресії проти України, і я ясно дав зрозуміти, що це матиме серйозні наслідки у наших відносинах, — зазначив він.

Блінкен додав, що американський президент Джо Байден неодноразово попереджав про це лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Раніше Держсекретар США заявляв, що Пекін розглядає передачу москві летальної зброї. А медіа повідомляли, що країна-агресор могла отримати від Китаю нелетальну допомогу та використала її у війні проти України.

Нагадаємо, провідний дипломат КНР Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Пекін має свої пропозиції щодо політичного врегулювання війни росії в Україні.

Джерело: Sky News