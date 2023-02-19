Мобілізований з Тернополя загинув через місяць після призову, у ТЦК почали службову перевірку. Фото:

https://racurs.ua/ua/n180107-mobilizovanyy-z-ternopolya-zagynuv-cherez-misyac-pislya-pryzovu-tck-pochalo-perevirku.html

Ракурс

Мобілізований мешканець Тернополя загинув через чотири дні після того, як потрапив на фронт.

Богдан Покітко в другій половині січня отримав повістку. Хлопець пройшов медичну комісію та був призваний на військову службу до Тернопільського об'єднаного міського Територіального центру комплектування. Вже 12 лютого його перевели на фронт, де й він загинув через чотири дні. Знайомі та рідні загиблого звинувачують військкомат та мера міста в нібито недостатній підготовці солдата. Про це повідомляють у соцмережах.

Навчання бійця (в учбовій частині та на полігоні) — не проходив. Навчання поводження зі зброєю — не проходив. (розбір-збір АК і все). В армії — не служив. Як можна відправити людину на передову — без професійних навиків, практики та підготовки? — поширюють у соцмережах допис користувачки Оксани Огородник.

У Тернопільському обласному ТЦК СП вже відреагували на скандал, але заявили, що солдат Покітко відповідно до висновків медичної комісії був придатним до служби в ЗСУ. Його призвали на військову службу по мобілізації до Тернопільського об`єднаного міського центру комплектування на одну із посад в роту охорони. А 12 лютого його перевели до нового місця проходження служби, де він загинув 16 лютого 2023 року.

Командування та особовий склад територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблого солдата Богдана Покітка, який проходив службу в Тернопільському міському ТЦК СП та був частиною нашого колективу, — заявили в ТЦК та додали, що призначили службову перевірку.

Нагадаємо, у січні начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявляв, що «жодних хвиль призову немає", а рішення про мобілізацію кожного громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби. Він переконував, що у більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування (військкомати) нібито для уточнення військово-облікових даних.