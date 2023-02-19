В ЄС підтримують спільну закупівлю снарядів для України. Фото: opk.com.ua

https://racurs.ua/ua/n180109-v-ievrosouzi-pidtrymuut-spilnu-zakupivlu-snaryadiv-dlya-ukrayiny-bloomberg.html

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Європейський Союз вже у березні 2023 року може дійти згоди щодо спільної закупівлі боєприпасів, які надаватимуть Україні.

Естонією висунула ініціативу про боєприпаси, це питання міністри закордонних справ країн ЄС можуть обговорити в понеділок, 20 лютого. Однак остаточне рішення може бути ухвалене на зустрічі лідерів країн Євросоюзу, яка запланована на наступний місяць. Пропозицію естонців вже підтримали Нідерланди та Румунія. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як ідея, це дуже добре, тому що боєприпаси є проблемою — Україна потребує великої кількості, і нам також необхідно збільшити наші запаси, — наголосила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час Мюнхенської конференції з безпеки.

А глава оборонного відомства Румунії Богдан Ауреску назвав таку ініціативу «цікавою», але додав, що йому ще необхідно вивчити деталі.

Влада Франції та Польщі також розглядають питання спільних закупівель для ЗСУ.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО відкинув вимогу України щодо надання касетних боєприпасів та фосфорної запальної зброї. Хоч ця зброя і є забороненою у більшості країн, але війська рф не гребує нею користуватися в Україні.

Джерело: Bloomberg