Сили оборони ЗСУ знищили російський Су-25. Фото:

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Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на фронті.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, сім разів атакували зенітно-ракетні комплекси росіян на вогневих позиціях, а також два рази вдарила по важливих об'єктах противника. Також бійці збили ворожий літак Су-25, два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та дрон-камікадзе типу «Ланцет-3». Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 19 лютого.

Зазначається, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Росіяни обстріляли з різних типів озброєння райони 58 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській областях, а також на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, українські прикордонники відбили десяток ворожих атак на східному фронті. На Бахмутському напрямку були зупинено сім атак окупантів. Бійці знищили орієнтовно 40 окупантів, ще 37 загарбників дістали поранення.