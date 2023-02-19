США радять Україні вже готуватися до контрнаступу. Фото:

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Ракурс

Сполучені Штати Америки радять Україні готуватися до контрнаступу у війні проти росії.

Американські посадовці вважають, що оборона України ось-ось досягне критичної фази, коли окупанти почнуть свій наступ. А Білий дім тисне на адміністрацію президента України Володимира Зеленського, щоб вона закріпила свої досягнення і, можливо, завдала власного контрудару. Про це повідомляє видання Politico.

В адміністрації Байдена наполягають, щоб Сили оборони України готувалися вже зараз до наступу, бо допомога від США та Європи надходить вільно. Однак є побоювання, що підтримка з боку європейських сусідів України може бути обмеженою.

Також Politico пише, що президент США Джо Байден вже 19 лютого вирушить до Польщі, аби зустрітися з президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО.

Під час свого візиту до Польщі американський лідер має наголосити на необхідності для Заходу та США тримати курс на Україну.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін під час останнього засідання у форматі «Рамштайн» заявив, що західні країни допоможуть Збройним силам України перейти в контрнаступ навесні 2023 року.

Джерело: Politico