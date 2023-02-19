Українські БМП працюють на фронті. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n180113-ukrayinski-bmp-pracuut-po-vorogu-efektne-video.html

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Українська бронетехніка продовжує знищувати ворога у боях за Донбас.

У війні з окупантами військовослужбовці продовжують активно використовувати бойові машини піхоти. Зокрема, на Бахмутському напрямі бронегрупи відіграють суттєву роль у підтримці піхоти. Про це Міністерство оборони України 19 лютого повідомило у Telegram.

У командуванні відзначили, що на відео можна побачити роботу бійців 93-ї окремої бригади Холодний Яр на БМП-2.

Це складна та надзвичайно ризикована робота, адже екіпажі зазвичай ведуть вогонь по ворогові впритул, — йдеться у підписі на відео.

Як відомо, БМП-2 — радянська гусенична бойова машина піхоти, призначена для транспортування особового складу до переднього краю, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою в умовах застосування ядерної зброї та спільних дій з танками в бою. Ця БМП оснащена гармату калібром 30-мм та спарений з нею 7,62-мм кулеметом калібру 7,62-мм.

Нагадаємо, бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Сухопутних військ ЗСУ показали, як на одному з напрямків спопелили російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г» та БМП-3.