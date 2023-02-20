СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП), фото: СБУ

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП.

Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляє прес-центр спецслужби.

За інформацією спецслужби:

митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань;

під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких «patriarchia.ru» та «pravmir.ru». У цих публікаціях представники рф нав’язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим, чим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії було виявлено:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони;

мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач;

друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.

Наразі керівнику єпархії повідомлено про підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних.