Російські ракети у Чорному морі продовжують загрожувати Україні, фото: «Укрінформ»

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У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на сьогодні, 20 лютого, перебувають сім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом чотири ракети.

Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 21 судно, з них 10 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — чотири судна, з них одне судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор.