Салліван - Байден і Зеленський обговорювали 2023 рік і спільні цілі США та України

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За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, президент Джо Байден під час свого короткого візиту до Києва було зосереджено на обговоренні найближчих місяців воєнних дій в Україні.

BBC цитує Саллівана, який підкреслив, що переговори відбулися у критичний момент війни, коли росія намагається перегрупуватися та готується до весняного наступу, а Україна сподівається повернути території, окуповані росією за останні 12 місяців.

Байден був повністю зосереджений на тому, як підійти до розмови з президентом Зеленським і частково на тому, як вони удвох дивляться на 2023 рік і намагаються дійти спільного розуміння цілей, — сказав Салліван, визнавши, що найближче майбутнє, як і раніше, не зрозуміле.

Два лідери обговорили можливий стан справ на фронті в наступні місяці і те, що потрібно Україні, щоб досягти успіху на полі бою, розповів Салліван.

Говорили про потреби України в енергетиці, інфраструктурі, економічній підтримці, гуманітарних потребах. А також говорили про політичну сторону цього, — сказав він.

За словами Саллівана, Байден був схвильований своєю поїздкою в Україну, «наповнену справжнім передчуттям того, що це був важливий момент».

На питання, чи поїхав Байден до Києва всупереч думці своєї служби безпеки, Салліван відповів, що президент був упевнений у тому, що його служба безпеки «може довести ризик до керованого рівня».