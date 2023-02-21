Путін може мобілізувати ще сотні тисяч — NYT

https://racurs.ua/ua/n180155-putin-moje-mobilizuvaty-sche-sotni-tysyach-nyt.html

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Воєнний злочинець, президент росії володимир путін здатен мобілізувати ще сотні тисяч росіян для війни проти України. Про це пише видання The New York Times з посиланням на представників розвідки США.

Представники американської розвідки кажуть, що вони отримують свідчення того, що незабаром він (путін — ред.) може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тис. вже призваних, — цитує NYT слова розвідників.

Видання додало, що у зверненні до Федеральних зборів рф путін вкотре заявить про намір «врятувати» не лише Україну від «нацизму», але й росію — від поглинання НАТО.

NYT пише, що це твердження здається європейцям безглуздим, але воно «стало об'єднуючим гаслом у москві».

Видання також припускає, що російський диктатор представить повномасштабну війну проти України «як битву за відновлення російських історичних земель».

Нагадаємо, 21 лютого центральні вулиці москви перекриють для автотранспорту через послання путіна до Федеральних зборів.