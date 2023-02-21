РФ хоче поглинути білорусь до 2030 року – ЗМІ відкрили документи кремля

https://racurs.ua/ua/n180167-rf-hoche-poglynuty-bilorus-do-2030-roku-zmi-rozkryly-dokumenty-kremlya.html

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Росія планує взяти під повний контроль білорусь до 2030 року. Про це свідчить внутрішній документ кремля, який опинився в розпорядженні групи журналістів «Медуза», центру «Досьє", естонського Delfi, VSquare, Kyiv Independent, Belarusian Investigative Center, американського Yahoo News, німецьких видань Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, шведського Expressen, польського Frontstory.

Сам документ ЗМІ поки не оприлюднили, проте зазначили, що він має назву «Стратегічні цілі російської федерації на білоруському напрямку».

Розробка «Стратегічних цілей…» відбувалася у 2021 році. План розділений на три етапи: до 2022 року, до 2025 року і до 2030 року. Згідно з документом, впродовж дев’яти років кремль мав намір:

встановити домінування російської мови над білоруською;

підлаштувати білоруське законодавство під російське;

підпорядкувати собі суспільно-політичне, торговельне, наукове і культурне життя білорусі;

збільшити військову присутність на території білорусі;

роздати білорусам російське громадянство.

Ключову роль задля цього відіграє Союзна держава — за її допомогою кремль збирається наростити свої сили в білорусі. Наприклад, до кінця 2022 року перед адміністрацією президента стояло завдання переконати білоруське керівництво в необхідності роботи над СД.

Також москва збирається забезпечити собі контроль над інформаційним простором білорусі, відкрити в РБ пункти складання єдиного державного іспиту, а також відкрити нові центри науки і культури в Могильові, Гродно і Вітебську.

За даними ЗМІ, документ щодо інтеграції білорусі в рф розробляла адміністрація президента росії спільно зі Службою зовнішньої розвідки, ФСБ, ГРУ і Генштабом ЗС рф.

Війна в Україні дещо сповільнила реалізацію планів кремля, але довгострокова мета рф щодо досягнення повного контролю над білоруссю все ще в силі і не змінилася.

Залежність лукашенка від путіна значно посилилася у 2020 році, коли російська ФСБ надавала допомогу в придушенні масових протестів проти самопроголошеного президента білорусі.