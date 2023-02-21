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путін скасував указ про зовнішньополітичний курс рф - зближення з ЄС та США, повагу до суверенітету Молдови
путін скасував указ про зовнішньополітичний курс рф — зближення з ЄС та США, повагу до суверенітету Молдовиhttps://racurs.ua/ua/n180176-putin-skasuvav-ukaz-pro-zovnishnopolitychnyy-kurs-rf-zblyjennya-z-ies-ta-ssha-povagu.htmlРакурс
Воєнний злочинець і терорист володимир путін скасував свій указ 2012 року про зовнішньополітичний курс росії.
Згідно з цим курсом, росія мала зблизитися з ЄС та США, поважати суверенітет Молдови та територіальну цілісність усіх країн. Зокрема, там йшлося про таке: «продовжувати активно шукати шляхи розв’язання питання Придністров’я на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови».
Натомість російський диктатор підписав новий указ про свою дипломатію — «з метою забезпечення національних інтересів рф у зв’язку з глибокими змінами, що відбуваються у міжнародних відносинах».
Рішення набуло чинності з 21 лютого 2023 року. путін в новому указі відзначив безліч доручень, які він дав МЗС та іншим органам влади рф у 2012 році. Зокрема, указ 11-річної давності передбачав «послідовну реалізацію» Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) із США. Раніше 21 лютого під час послання до Федеральних зборів путін оголосив, що росія призупинить участь у цьому договорі.
Як звернули увагу ЗМІ, новий указ скасовує й інші положення зовнішньополітичного курсу росії, визначеного у 2012 році, ось лише деякі з них:
- створити сприятливі зовнішні умови для довгострокового розвитку;
- твердо відстоювати основоположні принципи Статуту ООН, які вимагають розвивати дружні відносини між державами на основі рівноправності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності;
- продовжувати активно шукати шляхи розв’язання питання Придністров’я на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови;
- продовжувати активно розширювати взаємодію з білоруссю у рамках Союзної держави;
- активно сприяти становленню частково визнаних Абхазії та Південної Осетії як сучасних демократичних держав;
- у відносинах з Євросоюзом просувати створення єдиного економічного та людського простору від Атлантичного до Тихого океану, домагатися скасування віз при короткострокових поїздках та розвивати єдиний енергетичний комплекс Європи;
- у відносинах зі США підтримувати стабільну та передбачувану взаємодію на основі принципів рівноправності, невтручання у внутрішні справи та поваги взаємних інтересів, а також просувати ініціативи щодо подальшої лібералізації візового режиму;
- поглиблювати рівноправне довірче партнерство та стратегічну взаємодію з Китаєм, стратегічне партнерство з Індією та В'єтнамом, а також розвивати взаємовигідну співпрацю з Японією, Кореєю, Австралією, Новою Зеландією;
- розвивати відносини з НАТО відповідно до готовності альянсу враховувати інтереси рф.
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