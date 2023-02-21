путін скасував указ про зовнішньополітичний курс рф - зближення з ЄС та США, повагу до суверенітету Молдови

https://racurs.ua/ua/n180176-putin-skasuvav-ukaz-pro-zovnishnopolitychnyy-kurs-rf-zblyjennya-z-ies-ta-ssha-povagu.html

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Воєнний злочинець і терорист володимир путін скасував свій указ 2012 року про зовнішньополітичний курс росії.

Згідно з цим курсом, росія мала зблизитися з ЄС та США, поважати суверенітет Молдови та територіальну цілісність усіх країн. Зокрема, там йшлося про таке: «продовжувати активно шукати шляхи розв’язання питання Придністров’я на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови».

Натомість російський диктатор підписав новий указ про свою дипломатію — «з метою забезпечення національних інтересів рф у зв’язку з глибокими змінами, що відбуваються у міжнародних відносинах».

Рішення набуло чинності з 21 лютого 2023 року. путін в новому указі відзначив безліч доручень, які він дав МЗС та іншим органам влади рф у 2012 році. Зокрема, указ 11-річної давності передбачав «послідовну реалізацію» Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) із США. Раніше 21 лютого під час послання до Федеральних зборів путін оголосив, що росія призупинить участь у цьому договорі.

Як звернули увагу ЗМІ, новий указ скасовує й інші положення зовнішньополітичного курсу росії, визначеного у 2012 році, ось лише деякі з них: