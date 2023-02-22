Володимир Зеленський схвалив петицію про повернення декларування. Фото:

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Ракурс

Петицію про відновлення декларування статків посадовців і депутатів схвалив президент України Володимир Зеленський.

Відповідний законопроект, який зареєстрований у Верховній Раді під № 8071, відновлює подання та перевірки електронних декларацій. Документ уже включено до порядку денного дев’ятої сесії парламенту. Створено робочу групу, щоб якнайшвидше забезпечити його ухвалення. Про це 22 лютого голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив у Telegram.

Хочу подякувати президенту за підтримку мого законопроекту № 8071, який відновлює подання та перевірки електронних декларацій. Напередодні на підтримку законопроекту № 8071 виступили посли G7, — йдеться у повідомленні.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україні закрили доступ до всіх публічних на той момент даних держслужбовців. Однак 30 січня 2023 року на президентському сайті з’явилася петиція з вимогою відновити декларування матеріальних статків посадовців і депутатів. Упродовж місяця її підписали 25 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію № 22/145362-еп, котра пропонує заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці.