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Ракурс
ЗСУ знищили російську піхоту в лісі. Фото:

Артилерія ЗСУ за підтримки авіації спалила російську піхоту в лісі (ВІДЕО)

22 лют 2023, 20:52
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Артилерія та авіація України з самого початку доводять свою майстерність, знищуючи російську піхоту та техніку з початку повномасштабного вторгнення.





Українські бійці виявили російську піхоту у лісі та завдяки авіації знищили її. Ефективно спрацювала 30-та окрема механізована бригада. Про це 22 лютого повідомило командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Палимо ворожу піхоту артилерією, за підтримкою авіації, — йдеться у повідомленні.

Військові також оприлюднили відео знищення окупантів. На кадрах можна побачити російських піхотинців, які рухаються у бік українських позицій. Далі по ворогу працюють ЗСУ.

Як відомо, 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького підпорядковується оперативному командуванню «Північ» Сухопутних військ ЗСУ та дислокується в Житомирській області. Під час війни на Донбасі бригада у 2014 році вела важкі бої в Секторі «Д».

Бригада носить ім’я князя Костянтина Острозького — полководця Великого князівства Литовсько-Руського ранньомодерної доби.

Нагадаємо, бійці Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України днями знищили шість одиниць ворожої техніки. Спецпризначенці вміло відпрацювали п’ять російських танків та одну самохідну артилерійську установку «Акація».

Джерело: Ракурс


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