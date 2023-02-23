Офіційний Мінськ вимагає виключити з резолюції Генасамблеї ООН пункт про виведення російських військ з України

https://racurs.ua/ua/n180227-minsk-vymagaie-vykluchyty-z-rezoluciyi-genasambleyi-oon-punkt-pro-vyvedennya-rosiyskyh-viysk.html

Ракурс

білорусь внесла низку поправок до проекту резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй «Принципи, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні», яка присвячена роковинам початку повномасштабної війни Росії проти українського народу.

В електронній бібліотеці ООН зареєстровано два документи з коригуваннями проекту резолюції, які надав офіційний Мінськ.

В одному з них білорусь пропонує виключити із преамбули слова «через рік після початку повномасштабного вторгнення в Україну».

Формулювання «…агресії рф проти України, включаючи напади на об'єкти критично важливої інфраструктури по всій території України…» пропонується спростити до фрази «…військових дій в Україні».

Крім того, Мінськ запропонував виключити з постановочної частини вимогу, щоб «російська федерація негайно, повністю та беззастережно вивела усі свої збройні сили з території України у її міжнародно визнаних кордонах».

Водночас цю частину пропонується доповнити засудженням заяв, зроблених «деякими лідерами нормандської контактної групи щодо справжніх намірів, якими вони керувалися при розробці комплексу заходів щодо виконання мінських угод, — намірів, які не відповідають цілям мирного врегулювання конфлікту в окремих районах Донецької та Луганської областей. України».

В іншому документі білорусь пропонує в преамбулі відзначити «тривалі „сторонні“ постачання зброї до зони конфлікту, що підриває перспективи досягнення сталого світу», а до постановочної частини — заклик до «початку мирних переговорів».

Резолюцію, на думку офіційного Мінська, також слід доповнити закликом «враховувати докорінні причини конфлікту в Україні та навколо неї, включаючи законні побоювання держав-членів щодо безпеки», а також «утримуватися від посилання зброї до зони конфлікту».

DW пише, що Генасамблея ООН готова підтримати українську резолюцію про мир. Резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, можуть ухвалити в четвер, 23 лютого. У ній наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту ООН.