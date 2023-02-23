У Повітряних силах припустили, що московити почнуть бити по транспорту чи гідротехнічних спорудах

https://racurs.ua/ua/n180230-u-povitryanyh-sylah-prypustyly-scho-moskovyty-pochnut-byty-po-transportu-chy-gidrotehnichnyh.html

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Росіяни можуть зменшити атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури, адже зрозуміли, що українська енергетика вже пристосувалася до масованих обстрілів.

Натомість ворог може почати бити по транспортній інфраструктурі чи гідротехнічних спорудах, вважає речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат в інтерв’ю NV.

росіяни побачили, що не змогли влаштувати в Україні зимовий блекаут, тому можуть перемикнутися на спроби знищити інші критичні об'єкти. Захист від яких можуть забезпечити системи SAMP/T та Patriot, — повідомив речник Повітряних сил.

Ігнат вважає, що українська енергетика адаптувалася до такого протистояння з ворогом, швидко мобілізуючи бригади й відновлюючи пошкодження. Крім того, світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим.

Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури, — зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

На його думку, ворог може бити ракетами по транспортній інфраструктурі або гідротехнічних спорудах.