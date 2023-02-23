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Ракурс
Дорога біля посольства рф в Лондоні стала жовто-блакитною

Дорога біля посольства рф в Лондоні стала жовто-блакитною (ФОТО)

23 лют 2023, 16:21
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У Лондоні біля посольства росії активісти з британської політичної групи Led by Donkeys пофарбували дорогу в кольори українського прапора. Таким чином вони вирішили нагадати кремлю про незалежність України.





Торік група Led by Donkeys відреагувала на нерішучість уряду Великої Британії включити російського олігарха Романа Абрамовича в санкційний список після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Активісти повісили на воротах будинку Абрамовича табличку, в якій сповістили, що в маєтку за 150 млн фунтів стерлінгів мешкає «мільярдер путіна», проте уряд його не чіпає.

Джерело: Ракурс


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