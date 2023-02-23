Дорога біля посольства рф в Лондоні стала жовто-блакитною

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Ракурс

У Лондоні біля посольства росії активісти з британської політичної групи Led by Donkeys пофарбували дорогу в кольори українського прапора. Таким чином вони вирішили нагадати кремлю про незалежність України.

Торік група Led by Donkeys відреагувала на нерішучість уряду Великої Британії включити російського олігарха Романа Абрамовича в санкційний список після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Активісти повісили на воротах будинку Абрамовича табличку, в якій сповістили, що в маєтку за 150 млн фунтів стерлінгів мешкає «мільярдер путіна», проте уряд його не чіпає.