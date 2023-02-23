Як путін готував вторгнення в Україну, дізналося Financial Times

https://racurs.ua/ua/n180254-yak-putin-gotuvav-vtorgnennya-v-ukrayinu-diznalosya-financial-times.html

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Президент країни-агресора володимир путін готував повномасштабне вторгнення в Україну потай від свого оточення та викликав незадоволення олігархічних еліт військовою агресією.

Все вище керівництво кремля дізналося про вторгнення лише тоді, коли побачило, як путін оголосив про «спеціальну військову операцію» (війну — ред.) по телебаченню того ранку… Пізніше в кремлі зібралися російські олігархи. Всі були повністю розгублені, — цитує видання Financial Times джерело, яке було присутнє на заході.

Один з олігархів запитав міністра закордонних справ оф, воєнного злочинця сергія лаврова, як диктатор міг спланувати таке масштабне вторгнення в такому вузькому колі, що більшість високопосадовців кремля, економічного кабінету та її бізнес-еліти навіть не вірили у можливість нападу.

У нього є три радники: Іван Грозний, Петро Перший і Катерина Велика, — відповів лавров.

Financial Times вказує, що за планом путіна, армія рф мала захопити Київ за лічені дні внаслідок блискучого, порівняно безкровного бліцкригу. Натомість війна виявилася для росії болотом історичних масштабів.

Навіть нині кремлівський лідер сповнений рішучості довести справу до кінця.

Ідея ніколи не полягала в тому, щоб загинули сотні тисяч людей. Все пішло жахливо не так, — заявив екс-високопосадовець рф.

Путін шукає нові аргументи для виправдання військових дій, наполягаючи на тому, що у нього не було іншого вибору, окрім як продовжувати вторгнення будь-якими засобами. За даними джерел, путін заявив близькому оточенню:

Виявляється, ми були абсолютно не готові. В армії безлад. Наша промисловість у безладі. Але добре, що ми дізналися про це саме зараз, а не тоді, коли НАТО вторгнеться до нас.

Люди, які знають путіна, описують його як лідера, який з початком війни став ще більш ізольованим.

Сталін був лиходієм, але хорошим менеджером, тому що його не можна було обдурити. Але ніхто не може сказати путіну правду. Люди, які нікому не довіряють, починають довіряти дуже невеликій кількості людей, які їм брешуть, — зазначає джерело.

Ізоляція воєнного злочинця рф поглибилася ще під час пандемії Covid-19. Перші кілька місяців він провів у своїй резиденції на Валдаї з наближеним олігархом Юрієм Ковальчуком, який надихнув його історичною місією щодо утвердження величі росії за прикладом Петра Великого.

Окрім цього, коли путін почав розробляти плани можливого вторгнення, його кум Віктор Медведчук переконував його у прихильності українців, які мали хлібом-сіллю зустріти російські війська. Одна з частин плану передбачала залучення президента-втікача Віктора Януковича. Він мав виступити з відеозверненням, яке надало б Медведчуку легітимності на управління Україною «за підтримки» росії.

Деякі з ліберальних чиновників, які виступають проти війни, намагаються переконати путіна припинити її, вказуючи на економічну шкоду, яку санкції, ймовірно, завдадуть російській економіці.