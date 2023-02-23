Після вибухів в Маріуполі з’явилися написи “ЗСУ поруч”

https://racurs.ua/ua/n180258-pislya-vybuhiv-v-mariupoli-z-yavylysya-napysy-zsu-poruch-foto.html

Ракурс

Після вибухів в тимчасово окупованому російською армією Маріуполі на вулицях міста з’явилися написи «ЗСУ поруч», символічна буква-ідентифікатор української мови «Ї» та інші проукраїнські написи. Про це у Телеграм сьогодні повідомив заступник мера зруйнованого росіянами міста Петро Андрющенко.

Маріуполь вибухнув. Не лише бавовною. Після вчорашньої доби феєрверків від ЗСУ, місто вибухнуло «Ї» та привітаннями «ЗСУ» від маріупольців. По всьому місту люди малюють «Ї» на підтримку Спротиву, ЗСУ та бавовни. Добивають нерви окупантів, — написав Андрющенко.

Чиновник також оприлюднив фото проукраїнських написів.