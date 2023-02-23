Сили оборони попередили про можливий ракетний удар рф 24 лютого

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Сили оборони «Півдня» спрогнозували можливий ракетний удар воєнних злочинців росії в роковини повномасштабного вторгнення 24 лютого. Захисники України раніше сьогодні вказали, що на плани ворога щодо можливого ракетного удару 23−24 лютого можуть впливати погодні умови та шторм у Чорному морі. Разом з тим, українцям порадили не втрачати пильність.

Про сакральність дат ми говорили неодноразово і наголосимо, що певний символізм вони несуть, але також ми говорили і про те, що не треба зациклюватись саме на 23−24 лютого. Ми говоримо про підступність ворога і пам’ятаємо, що окрім його планів, існують ще й погодні умови, які безпосередньо впливають на активність авіації і активність ракетоносіїв в Чорному морі. Зокрема, нині, поки триває шторм, ракетоносії заведені в пункти базування, що може бути не тільки приводом для укриття в бухтах, а й часом для переспорядження. Тому ми продовжуємо пильнувати, — заявила в ефірі загальнонаціонального телемарафону спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

З її слів, наразі російські ракетоносії не виводяться і в Чорному морі перебувають лише чотири кораблі в складі угруповання, яке веде розвідку. Ворог також продовжує й повітряну розвідку. Це свідчить про те, що росіяни збирають опорну інформацію про українську ППО, про розташування об'єктів критичної інфраструктури.

Все це попередньо може сприяти підготовці до ракетного удару і не обов’язково масованого, оскільки запас в рф теж закінчується поступово, — зауважила Гуменюк.

Вона також вказала, що ситуація з відсутністю ракетоносіїв в морі може змінюватися дуже швидко.

Те, що зараз немає ракетоносіїв, може змінитися впродовж однієї години. Для підготовки такого ракетоносія потрібно дві-три години для виходу на бойове чергування, але від якого моменту вони почнуть відлік, ми не знаємо, тому треба бути пильними, — зазначила речниця.

Гуменюк не виключила вихід ракетоносіїв рф у Чорне море, якщо не буде посилення шторму або додаткових тектонічних процесів, які суттєво можуть вплинути на хвилювання моря.

Нагадаємо, представник Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що ракети, які росія запускає для обстрілів України, дедалі частіше розриваються у повітрі над територією рф.