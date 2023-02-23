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Ракурс
Польща зводить протитанкові укріплення на кордоні з рф і білоруссю

Польща зводить протитанкові укріплення на кордоні з рф і білоруссю (ФОТО)

23 лют 2023, 22:22
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Польща посилює укріпленнями кордон з росією і білоруссю. Перші з них вже встановлюються вздовж кордону з Калінінградської областю рф.





Про це 23 лютого повідомив у Твіттер міністр оборони дружньої сусідньої країни Маріуш Блащак.

Ми розпочали превентивне посилення заходів безпеки на кордоні з росією та білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони та стримування. Перші зміцнення вже зводяться на кордоні з Калінінградською областю, — написав очільник оборонного відомства Польщі.

Блащак також опублікував фотографії, на яких зображено розміщені на прикордонному переході протитанкові загородження.

Джерело: Ракурс


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