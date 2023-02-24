Кораблі рф в Азовському морі. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n180282-rada-denonsuvala-dogovory-z-rf-pro-spivpracu-v-azovskomu-mori.html

Ракурс

Верховна Рада України 24 лютого денонсувала всі договори з російською федерацією щодо Азовського моря.

Парламент 303 голосами денонсував договір між Україною та рф про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Про це за результатами засідання ВРУ народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Ця угода була підписана 24 грудня 2003 року в Керчі та ратифікована Радою 20 квітня 2004 року. Документ передбачав, що Азовське море та Керченська протока вважалися внутрішніми водами двох країн, договір гарантував свободу судноплавства їхнім торговельним суднам та військовим кораблям. Однак країна-агресор в односторонньому порядку порушила норми й принципи договору, здійснивши збройну агресію проти України та незаконну анексію частини її території.

Також ВРУ 305 голосами ухвалила вихід України з угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва (BlackSeaForce) від 2 квітня 2001 року. Таке рішення ухвалили, бо документ не відповідає сучасним реаліям українсько-російських відносин. Також договір потенційно загрожує нацбезпеці України у зв’язку зі спільним членством з рф в одному й тому ж військово-морському з'єднанні.

Нагадаємо, у ВМС Збройних сил України неодноразово заявляли, що росія регулярно продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.