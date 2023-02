Зеленський назвав найстрашніший день від 24 лютого

Трагедію українців у містечку Буча президент України Володимир Зеленський назвав найстрашнішим для нього днем від 24 лютого 2022 року, коли він побачив наслідки російської окупації після звільнення міста.

Диявол — він не десь там, він на землі, — відповів після незначної паузи президент.

Він пригадав день, коли з командою відвідав вже деокуповану Бучу на початку квітня 2022 року.

Нагадаємо, Бучанська різанина, або геноцид у Бучі — масове вбивство українського цивільного населення в місті Буча Київської області, що супроводжувалося викраденнями, тортурами, зґвалтуваннями, у тому числі дітей, та мародерством. Злочини скоїли збройні сили та інші формування рф у період російсько-української війни під час російського вторгнення у березні 2022 року попри неодноразові заяви, що Росія атакує лише військові цілі.

Загинуло понад 420 жителів міста, українська влада назвала це геноцидом українців і звернулась до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати ці події. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що кількість людей, убитих російськими військами в Бучі, більша, ніж у Вуковарі (щонайменше 255 осіб).

Російська влада заперечувала будь-які правопорушення, називаючи докази вбивств провокацією чи постановкою. Ці заяви було спростовано міжнародними ЗМІ, зокрема, Bellingcat, Deutsche Welle, The Economist, BBC та The New York Times.