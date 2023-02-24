Зеленський вибухнув гнівним спічем від запитання журналістки про Баканова та поведінку напередодні вторгнення рф

Зеленський вибухнув гнівним спічем від запитання журналістки "5 каналу"

https://racurs.ua/ua/n180300-zelenskyy-vybuhnuv-gnivnym-spichem-vid-zapytannya-jurnalistky-pro-bakanova-ta-povedinku.html

Ракурс

Володимир Зеленський вибухнув гнівним спічем від запитання журналістки «5 каналу» про екс-голову СБУ Івана Баканова та заспокоєння населення напередодні 24 лютого 2022 року.

Це питання поставила президента журналістка «5 каналу» Ганна Рибалка.

Утім, договорити їй організатори заходу не дали. Під час запитання президенту про відповідальність, яку має нести екс-очільник СБУ, їй виключили мікрофон. До того вона встигла поставила запитання щодо рішення ОП не інформувати українців про можливе вторгнення рф.

Мені здається, я тут був 24 числа. І мені здається, важливо, що ми не втратили державу. Так, це завдяки народу України та завдяки нашим Збройним силам. Напевно, трошки і завдяки мені, як би вам це не неприємно були чути. Так вважають багато людей. Авжеж не всі. І я ніякий не герой. Але, напевно, я хоч щось зробив, раз ми тут, — відповів президент.

На запитання журналістки Зеленський не відповів.

Ми переможемо з отаким вже як є президентом. А от з тим, що був — ми не перемогли, — сказав Зеленський, маючи на увазі Порошенка та підписані ним у 2015 році мінські угоди.

Він також сказав, що долучився до вигнання росіян з Верховної Ради та олігархів з українського суспільства. При цьому Зеленський сказав, що серед олігархів і власник «5 каналу».