Україна посилює кордон із білоруссю, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n180308-ukrayina-rozshyryt-ta-zaminuie-prykordonnu-smugu-iz-bilorussu-dpsu.html

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Верховна Рада вчора, 24 лютого, підтримала законопроект № 7475 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону».

Цей законопроект передбачає зміни до деяких законів щодо захисту державного кордону, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зокрема, зміни до законодавства передбачають, що смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки.

Це, практично, буде замінована територія, — наголошують у ДПСУ.

Крім того, цей законопроект врегульовує питання залучення ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції до виконання завдань з охорони державного кордону, а також визначає місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.