Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна посилює кордон із білоруссю, фото: Офіс президента

Україна розширить та замінує прикордонну смугу із білоруссю — ДПСУ

25 лют 2023, 09:38
999

Верховна Рада вчора, 24 лютого, підтримала законопроект № 7475 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону».





Цей законопроект передбачає зміни до деяких законів щодо захисту державного кордону, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Зокрема, зміни до законодавства передбачають, що смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки.

Це, практично, буде замінована територія, — наголошують у ДПСУ.

Крім того, цей законопроект врегульовує питання залучення ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції до виконання завдань з охорони державного кордону, а також визначає місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів