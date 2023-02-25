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Ракурс
Командувач Сухопутних військ Сирський відвідав Бахмут

Командувач Сухопутних військ Сирський відвідав Бахмут (ФОТО)

25 лют 2023, 15:44
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Противник не полишає спроби прорвати оборону та захопити Бахмут. Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто та підступи до нього.





Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.

Командувач Сухопутних військ Сирський відвідав Бахмут

В ході роботи командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога.

Командувач Сухопутних військ Сирський відвідав Бахмут

Командувач подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками.

Командувач Сухопутних військ Сирський відвідав Бахмут

Джерело: Ракурс


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