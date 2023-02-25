росія припинила постачання нафти до Польщі через потік "Дружба"

https://racurs.ua/ua/n180328-drujba-zakinchylasya-rosiya-prypynyla-postachannya-nafty-do-polschi-naftoprovodom.html

Ракурс

Польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила отримувати нафту через нафтопровід «Дружба» з росії.

Про це 25 лютого повідомив головний виконавчий директор Даніель Обайтек у Twitter.

Обайтек запевнив, що дії росії ніяк не вплинуть на споживачів, бо компанія була готова до такого сценарію.

З росії надходило лише 10% сировини, і ми замінимо його нафтою з інших джерел, — написав Обайтек.

Варшава скоротила імпорт після російського вторгнення до України.

Станом на лютий 2023 року Orlen отримує нафту за угодою з «Татнафтою» після закінчення терміну дії її контракту з «Роснефтью», пише Reuters.

Orlen заявила, що зможе постачати свої нафтопереробні заводи морем. Компанія повідомила, що зупинка трубопровідних постачань не вплине на відвантаження її клієнтам бензину та дизельного пального.

Нафта трубопроводом «Дружба» поставляється також до Німеччини, Угорщини, Чехії та Словаччини. З 5 грудня Євросоюз відмовився від закупівель російської нафти, з 5 лютого зупинив купівлю нафтопродуктів. Однак санкції не торкнулися експорту по «Дружбі».