Навіщо і звідки росіяни запускали вночі "шахеди"

https://racurs.ua/ua/n180383-navischo-i-zvidky-rosiyany-zapuskaly-vnochi-shahedy.html

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат стверджує, що росіяни зараз використовують іранські ударні дрони Shahed, щоб вистежити та виснажити українські засоби ППО.

Раніше більше застосовували комбіновано разом із ракетами. Зараз вони виснажують ППО, виявляють місця (її розташування). Той же радіолокаційний літак, А 50 злітає, коли по «Шахедах» нами ведеться бойова робота, він фіксує місця пусків із наших зенітних ракетних систем. Таким чином виявляють і роблять алгоритм, звідки ми пускаємо, як переміщуємося і т. д., — розповів Ігнат.

Він уточнив, що, на відміну від попередніх разів, цієї ночі іранські дрони росія запускала не зі східного узбережжя Азовського моря, а з Брянської області рф.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що росія змінює тактику ракетних ударів.

По-перше, вони справді вчаться на своїх помилках. По-друге, в них закінчуються не лише високоточні ракети, а ракетне озброєння загалом", — зазначив представник ГУР МОУ Андрій Черняк.

За даними ГУР, у Москви залишилося менш ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах — «Калібр», Х-101, Х-555.

Черняк уточнив, що загалом ракет у росії ще тисячі, але вони використовують їх набагато більше, ніж виробляють. А наявні на озброєнні рф старі ракети або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження.

Також в українській розвідці наголошують, що рф не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України. Але разом з енергетикою ворог хоче знищити та паливно-енергетичний сектор, щоб зупинити постачання нафтопродуктів.