Підозрюваний у хабарництві депутат Трубіцин залишається у фракції "Слуги народу"

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Обвинувачений у хабарництві депутат Владислав Трубіцин залишається у фракції «Слуги народу» у Київраді. Після затримання Трубіцин написав заяву на виключення з партії до кінця розгляду справи. Голова «СН» Олена Шуляк тоді заявила, що вони «відпустили» Трубіцина.

Однак Трубіцина виключили лише з партії, але не із фракції. У секретаріаті Київради нам відповіли, що не отримували повідомлень про припинення членства Трубіцина у фракції, — йдеться у повідомленні Центру протидії корупції.

Трубіцин досі є головою постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Вже два засідання поспіль не вдається розпочати розгляд справи по суті справи за обвинуваченням депутата «Слуги народу» в Київраді Трубіцина та його спільників, яких рік тому викрили на хабарі в 1,26 млн грн.

Однак, як стало відомо, Трубіцину виключили лише з партії, але не із фракції. У відповіді на запит ЦПК нам повідомили, що секретаріат Київради не отримував повідомлень про припинення членства депутата Трубіцина у фракції «Слуга народу».

Цікаво, що на записах розмов фігуранти говорили, що Трубіцин їздив звітувати до заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який «курирует все вопросы».

Цікаво, чи не без його участі Трубіцин і далі залишається членом фракції СН у Київраді? — пишуть у ЦПК.

Справа Трубіцина

За версією слідства, депутат Київради у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення МАФів.

Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду.

НАБУ і САП у лютому 20222 року викрили на одержанні неправомірної вигоди депутата Київради Владислава Трубіцина та його помічника.

15 лютого стало відомо, що за Трубіцина внесли заставу і він виходить із СІЗО.