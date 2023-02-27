Пенсіонер з Осло врубав уночі росіянам звук повітряної тривоги

https://racurs.ua/ua/n180394-pensioner-v-oslo-vrubav-unochi-rosiyanam-zvuk-povitryanoyi-tryvogy-video.html

Ракурс

У ніч на 24 лютого 73-річний житель Осло прийшов до багатоквартирного будинку, де живуть родини російських дипломатів. З собою він приніс велику звукову колонку, звідки врубав їм звук повітряної тривоги.

73-річний норвежець Кетіл Крейн у такий спосіб вирішив нагадати представникам країни-окупанта сигнал повітряної тривоги, який щодня чують українці.

Крейн розповів, що хотів розбудити росіян як метафорично, так і фізично, щоб вони на собі відчули — як це прокидатися серед ночі від сирен. Розмовляючи з норвезьким медіа Nettavisen, чоловік сказав, що він стурбований тим, що люди забувають про війну. Своєю акцією він сподівається нагадати, що війна в Україні все ще триває. Він також додав, що готовий заплатити штраф або бути арештованим.

За день до того, як о 2.30 ночі Крейн влаштував акцію біля резиденції посольства, він повідомив сусідні квартири про свій план.