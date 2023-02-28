Командир 57-ї бригади ЗСУ: У нас дійсно багато солдатів — герої

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Олександр Бакулін, командир 57-ї Окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, заявив, що серед захисників України багато героїв.

Про це повідомляє прес-служба Головнокомандувача ЗСУ.

У нас дійсно багато солдатів — герої. Можна розповідати про те, як люди з пораненнями повертаються до строю. Коли командир отримує поранення в шию, його евакуюють, витягають той уламок, він перебинтувався і повертається в стрій. Саме на таких людях усе тримається. Саме такі люди і принесуть нам Перемогу, — заявив Бакулін.

57 ОМПБр воює з 2014 року і брала участь у найзапекліших боях. За час повномасштабної війни вона, зокрема, боролася за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, звільняла Херсонщину.

Як сказав один із моїх начальників колись: «Не наступав, не воював». Бригада наступала, тепер я сміливо всім кажу, що ми дійсно воювали, — з гордістю говорить командир.

Сьогодні підрозділ виконує бойові завдання біля Бахмуту.

Бригада має відзнаку президента «За мужність та відвагу», четверо її командирів отримали звання «Героя України».