Повітряна тривога на Київщині, у небі повітряний об'єкт

Повітряна тривога на Київщині, у небі виявили повітряний об’єкт

https://racurs.ua/ua/n180442-povitryana-tryvoga-na-kyyivschyni-u-nebi-povitryanyy-obiekt.html

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Повітряний об'єкт виявили 1 березня у небі над Київською областю. У столиці та області зараз триває повітряна тривога. Моніторингові пабліки повідомляють, що тривога на Київщині оголошена через невстановлений повітряний об'єкт (можливо, повітряну кулю або безпілотник).

Влада попереджає про роботу сил та засобів ППО й просить залишатися в укриттях.

В повітряному просторі біля Києва виявлений повітряний об'єкт. Можлива робота сил та засобів ППО. Не панікуйте. Залишайтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги, — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

ОНОВЛЕНО. О 12.09 оголошено відбій повітряної тривоги.

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