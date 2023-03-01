Екіпірування захисників України і окупантів порівняв воїн ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180446-ekipiruvannya-zahysnykiv-ukrayiny-i-okupantiv-porivnyav-voyin-zsu-video.html

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Екіпірування українських військовослужбовців і солдатів окупаційної армії росії порівняли воїни Збройних сил України. У соцмережах оприлюднили два відео — на першому боєць ЗСУ демонструє бронежилет, що врятував йому життя, зупинивши великий металевий уламок у пластині.

На другому відео бронежилет воєнного злочинця рф, який подібний на рятувальний жилет.

Нагадаємо, Міністерство оборони України у січні вказало, що в резервах ЗСУ налічується чверть мільйона бронежилетів та понад 150 тис. шоломів. Також на складах зберігаються сотні тисяч комплектів зимової та літньої форми, інших предметів речового забезпечення.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!