Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Арахамія і Стефанчук блокують ініціативи проти нардепів з ОПЗЖ – Рух “Чесно”

Арахамія і Стефанчук блокують ініціативи проти нардепів з ОПЗЖ — Рух «Чесно» (ВІДЕО)

1 бер 2023, 15:23
999

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук блокують ініціативи, що дозволяють позбавити повноважень та посад депутатів від заборонених в Україні проросійських партій.





Про це повідомляє рух «Чесно» у спецвипуску «ЧЕСНО про парламент».

Ми пам’ятаємо, як перед новим 2023 роком змінювали голів комітетів простими постановами Верховної Ради. Якби захотіли в парламенті до річниці вторгнення внести постанову і розглянути її, то ми би зараз не говорили про Нестора Шуфрича як про голову комітету з питань свободи слова, який за рік розглянув два законопроекти, — заявила головна редакторка руху Ірина Федорів.

З її слів, Конституція України не заважає депутатам зняти з посад у парламентських комітетах колег від колишньої ОПЗЖ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів