Арахамія і Стефанчук блокують ініціативи проти нардепів з ОПЗЖ – Рух “Чесно”

https://racurs.ua/ua/n180450-arahamiya-i-stefanchuk-blokuut-iniciatyvy-proty-nardepiv-z-opzj-ruh-chesno-video.html

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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук блокують ініціативи, що дозволяють позбавити повноважень та посад депутатів від заборонених в Україні проросійських партій.

Про це повідомляє рух «Чесно» у спецвипуску «ЧЕСНО про парламент».

Ми пам’ятаємо, як перед новим 2023 роком змінювали голів комітетів простими постановами Верховної Ради. Якби захотіли в парламенті до річниці вторгнення внести постанову і розглянути її, то ми би зараз не говорили про Нестора Шуфрича як про голову комітету з питань свободи слова, який за рік розглянув два законопроекти, — заявила головна редакторка руху Ірина Федорів.

З її слів, Конституція України не заважає депутатам зняти з посад у парламентських комітетах колег від колишньої ОПЗЖ.