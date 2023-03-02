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Ракурс
Зросла кількість загиблих та поранених після удару по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Фото:

Зросла кількість загиблих та поранених після удару по п’ятиповерхівці в Запоріжжі

2 бер 2023, 11:20
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Ракетний удар російських окупантів по багатоповерховому будинку в Запоріжжі призвів до загибелі чотирьох осіб.





Восьмеро осіб дістали поранення. Ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти, серед них дитина. Ракетний удар призвів до руйнування понад десяти квартир з другого по п’ятий поверхи. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено довколишні будинки. Про це 2 березня повідомили в Національній поліції Україні та Офісі генпрокурора.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що продовжуються роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку.

Президенте України Володимир Зеленський вже відреагував на черговий воєнний злочин росії й запевнив, що окупантів обов’язково виженуть з України та притягнуть їх до відповідальності.

Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору. Але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів, і вони обов’язково відповідатимуть за все, — написав він у Telegram.

Наслідки удару по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Фото: Нацполіція

Наслідки удару по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вночі 2 березня російська ракета майже повністю зруйнувала п’ятиповерховий житловий будинок в одному з районів Запоріжжя. Люди перебувають під завалами.

Джерело: Ракурс


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