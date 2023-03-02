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Ракурс
Білоруські партизани показали відео атаки дрона в Мачулищах

Білоруські партизани показали відео атаки дрона в Мачулищах (ВІДЕО)

2 бер 2023, 15:55
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«Байпол» оприлюднив відеозапис, який зробили дрони під час атаки на російський літак-розвідник А-50 на аеродромі в Мачулищах. На відео видно, як безпілотники наближаються до злітно-посадкової смуги та рухаються в бік літака рф. Повне відео білоруські партизани обіцяють опублікувати на своєму каналі.





Білоруські партизани не лише якісно провели складну операцію, а й зняли це відео, щоб усі побачили, що таке бездарна система лукашенка та її пропаганда, — заявив представник опозиційної Bypol Олександр Азаров.

Нині було оприлюднено перший фрагмент відеозапису. Згодом партизани обіцяють показати другий фрагмент відео.

Нам було цікаво спостерігати за діями лукашенківських пропагандистів: вони кілька днів вирішували, як брехати, і вибрали найхибніший спосіб — зробити вигляд, що нічого не сталося, — сказав Азаров.

Джерело: Ракурс


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