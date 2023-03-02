Білоруські партизани показали відео атаки дрона в Мачулищах

https://racurs.ua/ua/n180487-biloruski-partyzany-pokazaly-video-ataky-drona-v-machulyschah-video.html

Ракурс

«Байпол» оприлюднив відеозапис, який зробили дрони під час атаки на російський літак-розвідник А-50 на аеродромі в Мачулищах. На відео видно, як безпілотники наближаються до злітно-посадкової смуги та рухаються в бік літака рф. Повне відео білоруські партизани обіцяють опублікувати на своєму каналі.

Білоруські партизани не лише якісно провели складну операцію, а й зняли це відео, щоб усі побачили, що таке бездарна система лукашенка та її пропаганда, — заявив представник опозиційної Bypol Олександр Азаров.

Нині було оприлюднено перший фрагмент відеозапису. Згодом партизани обіцяють показати другий фрагмент відео.