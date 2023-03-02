Одеська ОВА прокоментувала мобілізаційні збори рф у Придністров’ї

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Нещодавно у проросійському квазіутворенні так званій «Придністровській республіці» розпочалися військові «миротворчі» збори. Проте ця мобілізаційна кампанія не користується популярністю серед місцевого населення. Про це заяив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Нещодавно там розпочалися так звані мобілізаційні збори під соусом миротворчості, але за моєю інформацією, високої активності серед мешканців немає. Вони розуміють, чим для них можуть закінчитися ці збори, — розповів Братчук.

Спікер голови ОВА додав, що торік навесні в Придністров’ї вже відбувалися подібні мобілізаційні заходи. За підсумками тих зборів у відставку пішли очільники відповідних структурних силових відомств Придністров’я. Також за даними Братчука, багато людей з Придністров’я виїжджають до республіки Молдови.

Ніхто не хоче бути гарматним м’ясом, — підсумував чиновник.

Братчук запевнив, що Збройні сили України готові до будь-яких провокацій з боку Придністров’я і в разі необхідності українські військові нададуть конкретну і жорстку відповідь.

Нагадаємо, нині росія влаштовує напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров’я для того, щоб відволікти увагу від війни в Україні, а також продемонструвати хоч якусь «перемогу» для російського народу. За даними Головного управління розвідки Міноборони, росіяни мають в цьому регіоні дуже обмежений контингент. Тому рф намагається політичним шляхом розхитати ситуацію в Молдові під «чужим прапором».