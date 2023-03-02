Блінкен розкрив деталі зустрічі з лавровим

https://racurs.ua/ua/n180497-blinken-rozkryv-detali-zustrichi-z-lavrovym.html

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Глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен під час десятихвилинної незапланованої зустрічі з російським міністром сергієм лавровим на полях G20 закликав кремль негайно припинити війну в Україні, а також обговорив тему нерозповсюдження ядерної зброї, звільнення незаконно затриманого у москві екс-морпіха США Пола Вілана.

Я закликав росію скасувати її безвідповідальне рішення та повернутися до виконання договору СНО-ІІІ, який запроваджує прозорі обмеження на ядерні арсенали США і росії, — зауважив американський держсекретар під час підсумкової прес-конференції в Нью-Делі.

Він наголосив, що це відповідає інтересам обох країн, а також людей в усьому світі.

Я також порушив питання щодо неправомірного затримання Пола Вілана, як і багато разів раніше. Сполучені Штати висунули серйозну пропозицію, москва має її прийняти, — зазначив Блінкен.

Окрім цього, дипломат зазначив, що росія має покласти край її агресивній війні та перейти на змістовну дипломатію, здатну створити справедливий і міцний мир.

Президент Зеленський запропонував план із 10 пунктів щодо встановлення міцного миру. Сполучені Штати готові підтримати Україну дипломатичним шляхом з метою припинення війни на цій основі, — нагадав держсекретар США.

Блінкен додав, що президент рф володимир путін, однак, не продемонстрував жодного інтересу до взаємодії, заявивши, що немає про що навіть говорити, доки Україна не прийме «нових територіальних реалій». Водночас путін посилив свою жорстокість в Україні.

Незалежно від того, що робить росія, ми продемонстрували тут, у Нью-Делі, що робитимемо далі — досягати результатів у розв’язанні проблем, які найбільше впливають на життя наших людей, — додав Блінкен.

Нагадаємо, держсекретар США 2 березня вперше після масштабного вторгнення рф в Україну провів особисту зустріч з міністром лавровим у кулуарах зустрічі G20 у Нью-Делі. Розмова тривала близько 10 хвилин та була незапланованою.